Пособие по многодетности: кто и сколько получает в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 августа 2024 года рассказали, кто из граждан может претендовать на государственно пособие по многодетности, а также озвучили его размер, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что на данное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
"Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
Также в Минтруда отметили, что с 1 января текущего года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.
"В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК
Напомним, что за июнь 2024 года государственное пособие по многодетности получили 594,8 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.
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