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19.08.2024, 09:55

Еще один самолет Air Astana получил повреждение

Новости Казахстана 0 1

Еще один самолет Air Astana получил повреждение. Это привело к отмене рейса и задержке других рейсов, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, 16 августа во время буксировки самолета Airbus A321, предназначенного для выполнения рейса КС866 по маршруту Актобе – Алматы, произошло повреждение крепления на носовой стойке шасси. Из-за этого происшествия рейс, который первоначально был задержан до 17 августа, был впоследствии полностью отменен без предоставления альтернативного маршрута.

"Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов. Было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время авиакомпания вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа. Необходимо отметить, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отметим, что с начала августа в Казахстане произошел ряд инцидентов с повреждением самолетов различных авиакомпаний. Эти события вызвали серьезное беспокойство среди пассажиров и представителей авиационной отрасли, а также привлекли внимание властей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В таких случаях надо сделать так, чтобы компания выплачивала компенсацию для пассажиров. Главное когда билет сдаёшь по той или иной причине, то у них предусмотрены штрафы по любому случаю.
19.08.2024, 05:54
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