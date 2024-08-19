Нурлан Коянбаев купил две тонны арбузов у женщины, которая когда-то дала ему арбуз бесплатно (видео)

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Коянбаева, можно увидеть встречу актера со "старой знакомой" - не так давно продавец на трассе угостила Нурлана бесплатным арбузом . Теперь Коянбаев решил вернуться и отплатить ей за доброту - он приобрел у нее сразу две тонны арбузов.

Коянбаев превратил покупку арбузов в челлендж - из разговоров с продавцами он узнал, что торговля в этом году идет не очень хорошо. Поэтому актер решил помочь женщине с продажами - он останавливал машины и призывал проезжающих приобрести дыни и арбузы.