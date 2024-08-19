Кашаган раздора: на каком этапе находится судебный спор

В беседе с корреспондентом LS он пояснил, что со стороны ведомства предъявлен иск на $5 млрд, который приравняли к 2,3 трлн тенге. Алиев уточнил, что спор касается только экологических вопросов.

"Дело находится в Верховном суде, в последней инстанции. На данном этапе возможность внесудебного урегулирования уже не рассматривается. Потому что этот момент со стороны подрядчиков Кашагана уже пропущен", – пояснил вице-министр.

Он добавил, что в целом с теми компаниями, которые нарушают экологическое законодательство, министерство находится в досудебном урегулировании или, если не удается прийти к консенсусу, судебном поле. В связи с этим оператор Кашагана – не единственный, с кем на данный момент министерство разбирается.

Как ранее сообщали в Минэкологии, по результатам проверки филиала "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (НКОК) установлено сверхнормативное размещение серы в объеме 1,02 млн тонн: 1,7 млн тонн серы при разрешенном объеме в 730 тыс. тонн. В связи с этим общая сумма экологических штрафов превысила $5 млрд.

Напомним, ранее в Bloomberg появилась информация о том, что претензии Казахстана к крупным нефтяным компаниям Кашагана выросли до $160 млрд.