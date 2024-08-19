Три новых суда начнут работу в Казахстане

В Верховном суде обсудили вопросы создания кассационных судов - с 1 июля следующего года в Казахстане заработают три самостоятельных кассационных суда, передает NUR.KZ со ссылкой на ВС .

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Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента провел на площадке Верховного суда круглый стол по обсуждению вопросов создания кассационных судов.

С 1 июля 2025 года в столице заработают три самостоятельных кассационных суда с едиными правилами обращения и пересмотра.

Встреча прошла с учетом высокого спроса на "сплошную" кассацию в рамках публичного обсуждения соответствующего законопроекта.

"Открывая круглый стол, председатель комитета мажилиса парламента Снежанна Имашева подчеркнула важность проводимой реформы, направленной на обеспечение полноценной реализации гарантированного Конституцией права на судебную защиту и повышение доверия к судам", - говорится в сообщении.

С предложениями выступили мажилисмены Марат Башимов, Базарбек и Нурсултан Байтилесов, председатели Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев и Казахстанского союза юристов Серик Акылбай, судья Верховного Суда в отставке Гульнара Рыспекова, юристы Бахыт Тукулов, Александр Пономаренко и Гульнара Сулейменова.

"В целом все спикеры, поддерживая создание кассационных судов, обратили особое внимание на вопросы их эффективного функционирования, необходимости обеспечения подлинной независимости судей, прозрачного и публичного отбора на судейские должности.

Состоялась конструктивная дискуссия, по итогам которой парламентарии и судейский корпус подтвердили готовность к дальнейшему обсуждению с юридическим сообществом предложений по обеспечению беспристрастного, справедливого и независимого правосудия", - сообщили в Верховном Суде.

Отметим, в июне этого года в мажилисе рассматривали законопроект по реформированию судебной системы и совершенствованию судопроизводства - в Казахстане собираются расширить перечень дел, по которым граждане могут подать в суд в любом регионе страны на выбор.

В нем также предлагается новая модель, согласно которой изменится роль Верховного Суда, основным предназначением которого станет разъяснение и обеспечение единообразия судебной практики.

Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. В связи с чем вносятся поправки в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы.

Отметим, согласно положениям УПК РК, в настоящее время в кассационном порядке Верховный Суд рассматривает дела по ходатайствам на вступившие в законную силу приговоры и постановления, вынесенные судами первой инстанции, после их рассмотрения в апелляционной инстанции, протестам прокурора, а также на приговоры и постановления апелляционной инстанции.

Подача ходатайства, протеста о пересмотре в кассационном порядке вступившего в законную силу обвинительного приговора по мотивам невиновности осужденного, а также в связи с необходимостью применения закона о менее тяжком уголовном правонарушении, за суровостью наказания или по иным основаниям, влекущим улучшение положения осужденного, сроками не ограничена.

Подача ходатайства, протеста о пересмотре в кассационном порядке вступившего в законную силу оправдательного приговора, обвинительного приговора по мотивам необходимости применения закона о более тяжком уголовном правонарушении, за мягкостью наказания или по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, либо постановления суда о прекращении дела, допускается в течение одного года по вступлении их в законную силу.

Восстановление указанного срока не допускается.