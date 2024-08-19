Верховный суд отказался рассматривать дело о богатствах Назарбаева

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«Кассационная коллегия по предварительному рассмотрению ходатайства казахстанца Кайиргельды Смагулова постановила, что нет оснований для дальнейшего рассмотрения его иска, направленного на взыскание активов и имущества Назарбаева в пользу государства», - говорится в сообщении в понедельник.

Издание приводит выдержку из постановления Верховного суда.

«Изучив доводы ходатайства, судья полагает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется», - сказано в постановлении.

Как отмечается, это была третья попытка Смагулова в судебном порядке добиться конфискации имущества экс-президента в пользу государства.