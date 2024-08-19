Верховный суд отказался рассматривать дело о богатствах Назарбаева

Астана. 19 августа. КазТАГ – Верховный суд Казахстана отказался рассматривать дело о богатствах экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Nege.kz.
«Кассационная коллегия по предварительному рассмотрению ходатайства казахстанца Кайиргельды Смагулова постановила, что нет оснований для дальнейшего рассмотрения его иска, направленного на взыскание активов и имущества Назарбаева в пользу государства», - говорится в сообщении в понедельник.
Издание приводит выдержку из постановления Верховного суда.
«Изучив доводы ходатайства, судья полагает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется», - сказано в постановлении.
Как отмечается, это была третья попытка Смагулова в судебном порядке добиться конфискации имущества экс-президента в пользу государства.
«Он настаивает, что действия Назарбаева в должности президента поставили под угрозу гибели все человечество. Ранее межрайонный суд по гражданским делам Астаны, а затем и столичный суд отклонили его требование», - уточняет издание.
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