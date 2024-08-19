Объект за 13 миллиардов вернули в собственность Казахстана

Прокуроры выяснили, что "Казводхоз" бесплатно передал в частные руки водозаборный канал, оцененный в 13 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz .

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Прокуроры взялись за дело о водозаборном канале из-за того, что были нарушены права и законные интересы крестьянских хозяйств Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области, получающих оросительную воду через указанный канал.

Прокуратура установила, что в частную собственность канал передали бесплатно, хотя он оценен в 13 миллиардов тенге.

"Договором № 1 от 26.06.2023 водозаборный канал имени "20 лет независимости" протяженностью 13,9 километра стоимостью 13 миллиардов тенге безвозмездно передан туркестанским филиалом "Казводхоза" ТОО "СК Парасат", - говорится в сообщении прокуратуры.

Новый собственник, по данным прокуратуры, эксплуатировал объект "ненадлежащим образом": его не чистили, а песок, укреплявший дамбу, куда-то увозили.

Через суд прокуратура добилась возвращения объекта в государственную собственность:

"Постановлением апелляционной судебной коллегии города Астаны от 25.07.2024 удовлетворена жалоба специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области о признании недействительным договора о безвозмездной передаче госимущества", - уточнили в надзорном органе.

Теперь, по данным прокуратуры, канал будут эксплуатировать правильно и с учетом интересов потребителей.

Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству огромное количество объектов коммерческой недвижимости, домов и автомобилей.