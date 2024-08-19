Члена партии подозревают в педофилии: полиция начала расследование

В области Жетысу под стражу заключили мужчину, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении малолетнего ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Информация об этом распространяется в соцсетях. В одном из постов в Instagram поясняется, что в насильственных действиях сексуального характера подозревается якобы глава одного из районных филиалов партии Amanat. Автор публикации отмечает, что мужчина домогался семилетнего мальчика.

Редакция Tengrinews.kz обратилась с запросом в филиал партии Amanat по области Жетысу. Там заявили, что в этом месяце уголовное преследование по каким-либо фактам в отношении членов партии не регистрировалось. В то же время в пресс-службе партии отметили, что распространяемая в соцсетях информация будет тщательно проверена с предоставлением соответствующего комментария.

"С начала августа 2024 года никто из действующих сотрудников филиалов партии по области Жетысу к административной ответственности не привлекался и не проходит подозреваемым по какому-либо уголовному делу. Касательно экс-руководителя аксуского районного филиала партии Аmanat области Жетысу, то он уволился на основе заявления по собственному желанию, поданного 1 августа текущего года", - сообщила пресс-секретарь областного филиала партии Кымбат Сейдахмет.

В аксуском районном отделе полиции области Жетысу сообщили о задержании подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетнего, личность задержанного в полиции не уточняют.