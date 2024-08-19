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19.08.2024, 13:52

Павлодарка, ходившая 2 года в памперсах, отсудила почти 4 млн тенге

Новости Казахстана 0 1

Жительница Павлодара отсудила почти 4 млн тенге у городской больницы №3. По ее словам, после перенесенной операции ей пришлось два года пользоваться памперсами, передает корреспондент NUR.KZ.

Земфира Стыкова. Фото: NUR.KZ
Земфира Стыкова. Фото: NUR.KZ
Павлодарка Земфира Стыкова через суд потребовала от медицинского учреждения в общей сложности 7 млн тенге. В их числе компенсация за моральный вред и потерянный заработок.

Иск женщины рассмотрели за несколько заседаний. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу, что вина больницы в ухудшении здоровья женщины есть.

"Взыскать с коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области в пользу Стыковой Земфиры Газизовны компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 тенге. Сумму утраченного заработка в размере 2 299 026 тенге", - огласила решение судья Павлодарского городского суда.

Она отметила, что установлена причинно-следственная связь между операцией на миому матки, проведенной в городской больнице №3, и последовавшими другими операциями.

Потерпевшая намерена направить деньги на свое лечение.

"Из-за постоянных анестезий, это эпидуральная анестезия была, у меня начал позвоночник рассыпаться. Ну и урологически надо восстанавливаться, потому что, возможно, еще одна операция будет, чтобы подтянуть там все, сделать хорошо", - рассказала Земфира Стыкова.

Решение суда не вступило в законную силу. Пока у сторон еще есть время обжаловать его.

Напомним, павлодарка два года ходила в памперсах после операции, сделанной ей в марте 2021 года. У женщины образовался свищ в мочевом пузыре, из-за чего ей потребовались еще 5 хирургических вмешательств. При этом полицейские заведенное уголовное дело закрыли и рекомендовали решать вопрос в гражданском порядке.

Также в Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом. Как установил суд, при правильной терапии можно было бы избежать или минимизировать ущерб для здоровья.

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