Начальника ДУИС оштрафовали за взятку в миллион

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Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова.

"Он признан виновным в получении через посредника взятки в размере одного миллиона тенге от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора госзакупок услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО. Приговором суда Мустафинов осужден к штрафу в размере 30 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении Антикора.

Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 миллонов и 10 миллионов тенге соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

"По результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом Министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности. Председателю Комитета полковнику юстиции Джанибекову Т. объявлен выговор, его заместителю генерал-майору юстиции Аюбаеву М., начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор. Этим же приказом, Мустафинов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщили подробности задержания тепереь уже бывшего начальника ДУИС СКО, он подозревался в получении взятки в размере одного миллиона тенге от субъекта предпринимательства за оказание содействия в заключении договора госзакупок на оказание услуг по поставке муки в учреждения уголовно-исполнительной системы СКО. С санкции суда Адлет Мустафинов был взят под домашний арест.