Климат меняется быстрее, чем мы ожидали - Казгидромет

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По информации синоптиков, темпы изменения климата на территории земного шара не одинаковы. Территория Казахстана, находящегося в центре Евразийского континента и удаленного от океана на значительное расстояние, прогревается более серьезными темпами, чем земной шар в среднем. Изменение климата неоднородно в разных регионах Казахстана, а также отличается по сезонам года.

"Климат меняется быстрее, чем все мы ожидали. Это можно проследить на примере Астаны. Наш город – это вторая самая холодная столица в мире после Улан-Батора. Однако среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась с 3,6 до 2,8 метров в секунду. Стало в два раза больше дней со штилем и в два раза меньше метелей. А зимние месяцы изменились от суровых к умеренно суровым. Абсолютный минимум в столице был зафиксирован в январе 1893 года. Тогда температура опустилась до минус 51,6. Но это больше столетия назад. Если сравнивать цифры за 20 последних лет, то самым холодным днем стало 15 декабря 2012 года. Столбик термометра тогда был на 11 градусов выше исторического значения - минус 40,6 градусов", - сообщили в "Казгидромете" в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

C 1976 по 2023 годы скорость повышения среднегодовой температуры воздуха для Земли составила плюс 0,19 градусов каждые 10 лет. В Казахстане эта скорость оказалась значительно выше- плюс 0,33 градуса каждые 10 лет. С середины 70-х годов в основном наблюдались положительные аномалии среднегодовой температуры приземного воздуха. 2023 год стал первым в ряду самых теплых в Казахстане с аномалией плюс 1,78 градуса относительно температур за период с 1960 по 1990 годы.

"Устойчивое повышение среднегодовой температуры воздуха наблюдается во всех областях Казахстана. На территории страны повышение среднегодовой температуры составляет 0,33 градуса каждые 10 лет. Для территории отдельных областей скорость роста находится в диапазоне от 0,22 градусов (Карагандинская область) до 0,52 градусов (Западно-Казахстанская область) за 10 лет. Во все сезоны, кроме зимнего, повышение температуры статистически значимое", - говорится в ответе.

Повышается не только средний уровень температуры, но и увеличивается повторяемость высоких летних температур. Практически повсеместно увеличивается число дней с температурой выше 30 градусов, особенно в западном и южном регионах республики. Также увеличивается продолжительность так называемых волн тепла. Кроме этого, повышение температуры ведет к увеличению продолжительности вегетационного периода, к сокращению периода с отрицательными температурами; сокращается число дней с жесткими морозами с температурой ниже 20 градусов.

Сезонная и территориальная неоднородность изменения характерна также для режима осадков. Наблюдается слабая тенденция к увеличению годовых сумм атмосферных осадков - на 2,6 миллиметра за 10 лет. В основном это происходит за счет осадков весеннего сезона, когда увеличение в некоторых западных и северных регионах страны составляет 10-20 процентов нормы за 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет усиливаться засуха. Синоптики пришли к выводу, что температура будет повышаться значительными темпами. Что касается осадков, то здесь изменения не будут столь выраженными.