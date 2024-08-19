Лучший боксер Казахстана отреагировал на слухи об уходе из сборной

Чемпион мира по боксу из Казахстана Сакен Бибосынов в своих соцсетях отреагировал на слухи об уходе из сборной Казахстана после увольнения его личного тренера Мырзагали Айтжанова, передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Турар Казангапов

На своей Instagram-странице казахстанский боксер опроверг слухи об уходе из национальной команды Казахстана после новости об отставке его тренера Мырзагали Айтжанова.

"Боже упаси, в стране много разных людей. Что только не сделают, чтобы собрать аудиторию. Эти слова - лживая информация. Я не бросил бокс", - пишет Бибосынов.

Сакен Бибосынов - лучший боксер-любитель страны по версии авторитетного портала BoxRec.

Напомним, что Сакен является золотым призером чемпионата мира в Белграде 2021 года. В финальном поединке он встретился с представителем США Роско Хиллом и одержал над ним победу.

Ранее на Олимпиаде Бибосынов дошел до четвертьфинала в весовой категории до 51 килограмма, где проиграл Хасанбою Дусматову из Узбекистана и не смог завоевать медаль.