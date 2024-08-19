18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.74
528.24
5.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.08.2024, 15:23

В Казахстане растет спрос на добровольное автострахование

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане растет спрос на добровольное автострахование. Об этом LS рассказали профучастники.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Зампредседателя правления Freedom Insurance Александр Тулешов отметил, что уровень проникновения продуктов КАСКО в их компании увеличился за счет цифровизации процессов оформления полиса.

"Важным прорывом в этом направлении стала возможность проведения осмотра автомобиля в онлайн-режиме, что значительно упростило процесс заключения договора. Клиенту теперь не нужно ждать аварийного комиссара, когда тот найдет свободное время, приедет, проведет осмотр и оформит соответствующие документы. При этом по-прежнему основная доля портфеля КАСКО реализуется через финансовые каналы продаж (страхование залогового имущества банка, лизинг)", – пояснил Тулешов.

Собеседник LS рассказал, что после сильных осадков в Астане к ним поступило 49 заявлений. Всего в столице страховку от стихийных бедствий имеют более 300 тыс. автомобилей.

Между тем PR-директор Nomad Insurance Шакир Иминов сообщил о приросте спроса на добровольное и залоговое КАСКО. Он это связывает с высокой закредитованностью населения, где почти каждая вторая машина приобретается под заем.

Кроме того, в страховой компании данную тенденцию объясняют повышением благосостояния казахстанцев, ростом финансовой грамотности, усилением конкуренции на рынке и изменением потребительских предпочтений.

"Современные автомобили более дорогие и сложные в ремонте, что увеличивает стоимость восстановления в случае ДТП, заставляя владельцев задуматься о дополнительной защите и приобретать добровольное страхование транспорта", – считает Иминов.

Что касается ситуации в столице, то финорганизация получила более 100 заявлений от водителей. При этом не исключено, что их количество продолжит расти.

Среди основных случаев имущественного ущерба – упавшие на машины деревья, обломки строительного материала и другие предметы, разбитые стекла, а также вмятины от удара градом. Всего в Nomad Insurance по такому договору застрахованы 1,6 тыс. автовладельцев.

О стабильном росте (CAGR) рынка КАСКО говорят и в СК Amanat. По их данным, за последние три года он составил 30-40% в год. 

"Это обусловлено тем, что автовладельцы все больше понимают ценность и важность данного продукта, который позволяет значительно снизить риски, связанные с владением транспорта, и обеспечить финансовую стабильность в случае непредвиденных событий и отражает уверенность клиентов в нашей страховой системе", – считают в финорганизации. 

Amanat также получает заявления по КАСКО от жителей столицы. При этом их количество в компании не уточнили. 

По данной ситуации высказались и в СК "Евразия". Согласно их информации, совокупный ущерб владельцев автотранспорта после града в Астане может превысить 4,5 млрд тенге. Кроме того, они сообщают о значительном росте количества пострадавшего транспорта – до 8 тыс. Из них КАСКО охвачено не более 10%.

"За 10 дней, прошедших после града, по договорам добровольного автострахования за страховыми выплатами в СК "Евразия" обратилось уже свыше 160 человек, в том числе юрлица. Средний размер ущерба застрахованным авто, по которым произведена оценка, составляет около 1 млн тенге", – отметили в компании.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…