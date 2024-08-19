В Казахстане растет спрос на добровольное автострахование

Зампредседателя правления Freedom Insurance Александр Тулешов отметил, что уровень проникновения продуктов КАСКО в их компании увеличился за счет цифровизации процессов оформления полиса.

"Важным прорывом в этом направлении стала возможность проведения осмотра автомобиля в онлайн-режиме, что значительно упростило процесс заключения договора. Клиенту теперь не нужно ждать аварийного комиссара, когда тот найдет свободное время, приедет, проведет осмотр и оформит соответствующие документы. При этом по-прежнему основная доля портфеля КАСКО реализуется через финансовые каналы продаж (страхование залогового имущества банка, лизинг)", – пояснил Тулешов.

Собеседник LS рассказал, что после сильных осадков в Астане к ним поступило 49 заявлений. Всего в столице страховку от стихийных бедствий имеют более 300 тыс. автомобилей.

Между тем PR-директор Nomad Insurance Шакир Иминов сообщил о приросте спроса на добровольное и залоговое КАСКО. Он это связывает с высокой закредитованностью населения, где почти каждая вторая машина приобретается под заем.

Кроме того, в страховой компании данную тенденцию объясняют повышением благосостояния казахстанцев, ростом финансовой грамотности, усилением конкуренции на рынке и изменением потребительских предпочтений.

"Современные автомобили более дорогие и сложные в ремонте, что увеличивает стоимость восстановления в случае ДТП, заставляя владельцев задуматься о дополнительной защите и приобретать добровольное страхование транспорта", – считает Иминов.

Что касается ситуации в столице, то финорганизация получила более 100 заявлений от водителей. При этом не исключено, что их количество продолжит расти.

Среди основных случаев имущественного ущерба – упавшие на машины деревья, обломки строительного материала и другие предметы, разбитые стекла, а также вмятины от удара градом. Всего в Nomad Insurance по такому договору застрахованы 1,6 тыс. автовладельцев.

О стабильном росте (CAGR) рынка КАСКО говорят и в СК Amanat. По их данным, за последние три года он составил 30-40% в год.

"Это обусловлено тем, что автовладельцы все больше понимают ценность и важность данного продукта, который позволяет значительно снизить риски, связанные с владением транспорта, и обеспечить финансовую стабильность в случае непредвиденных событий и отражает уверенность клиентов в нашей страховой системе", – считают в финорганизации.

Amanat также получает заявления по КАСКО от жителей столицы. При этом их количество в компании не уточнили.

По данной ситуации высказались и в СК "Евразия". Согласно их информации, совокупный ущерб владельцев автотранспорта после града в Астане может превысить 4,5 млрд тенге. Кроме того, они сообщают о значительном росте количества пострадавшего транспорта – до 8 тыс. Из них КАСКО охвачено не более 10%.