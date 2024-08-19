Какой курс доллара установился в Казахстане

Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 19 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 478,74 тенге, понизившись на 0,21 на тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 19 августа составляет 478,91 тенге за доллар.

По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,55 тенге, продажи - 479,99 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 477,02 тенге, продают по 481 тенге.

Напомним, 16 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 478,91 тенге, повысившись на 0,27 тенге.