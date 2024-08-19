КНБ наделят новыми функциями

Указ вносит изменения в положения о Комитете национальной безопасности и Пограничной службы.
К функциям КНБ добавляются:
- разработка и утверждение правил обеспечения операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-разыскных, контрразведывательных мероприятий и требований к сетям и средствам связи по согласованию с уполномоченным органом в области связи;
- согласование правил представления в уполномоченный орган в области связи агрегированных данных операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, определяемых уполномоченным органом в области связи;
- согласование правил представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности, определяемых уполномоченным органом в области государственной статистики;
- согласование правил организации деятельности центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации;
- согласование правил прохождения международного или национального технического аудита центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации.
К функциям Пограничной службы Комитета национальной безопасности добавляются:
- принятие мер по предупреждению торговли людьми;
- участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
- информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
- содействие правоохранительным органам Республики Казахстан в защите граждан и соблюдении законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в пограничном пространстве;
- совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.
Новые функции КНБ и Погранслужбы вводятся в действие с 7 января 2025 года.
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