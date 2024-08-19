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19.08.2024, 17:12

КНБ наделят новыми функциями

Новости Казахстана 0 1

Комитет национальной безопасности и Пограничную службу КНБ наделят новыми функциями, связанными с противодействием торговле людьми и контрразведкой. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Указ вносит изменения в положения о Комитете национальной безопасности и Пограничной службы.

К функциям КНБ добавляются:

  • разработка и утверждение правил обеспечения операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-разыскных, контрразведывательных мероприятий и требований к сетям и средствам связи по согласованию с уполномоченным органом в области связи;
  • согласование правил представления в уполномоченный орган в области связи агрегированных данных операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, определяемых уполномоченным органом в области связи;
  • согласование правил представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности, определяемых уполномоченным органом в области государственной статистики;
  • согласование правил организации деятельности центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации;
  • согласование правил прохождения международного или национального технического аудита центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации.

К функциям Пограничной службы Комитета национальной безопасности добавляются:

  • принятие мер по предупреждению торговли людьми;
  • участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  • информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • содействие правоохранительным органам Республики Казахстан в защите граждан и соблюдении законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в пограничном пространстве;
  • совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.

Новые функции КНБ и Погранслужбы вводятся в действие с 7 января 2025 года.

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