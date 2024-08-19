"Получал указания от куратора". В Казахстане задержан иностранец

Официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал о новых случаях телефонного мошенничества в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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С 13-го по 15 августа на территории республики прошло оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) Anti-fraud. В рамках ОПМ в Алматы был задержан 24-летний гражданин соседнего государства. Установив устройство SIM-box в одной из квартир, он предоставлял услуги по совершению мошеннических звонков на территории Казахстана.

"В Семее также задержан иностранец, который в съемной квартире подключал к сетям сотовой связи аппаратуру GSM-box, предназначенную для регистрации виртуальных абонентских номеров. 22-летний парень выполнял указания, которые получал от куратора через Telegram-канал", - сообщил Алекешев.

За период проведения ОПМ в трех городах республики в общей сложности ликвидировано 4 SIM-box устройства и около 6 тысяч SIM-карт операторов связи.