Казахстан и Израиль обсуждают безвизовый режим

Стороны обсудили ряд важных вопросов, таких как развитие туризма и введение безвизового режима для граждан Казахстана.

Посол ознакомил собеседника с политическими и социальными реформами президента РК Касым-Жомарта Токаева, актуальными программами экономической модернизации, а также международными инициативами Казахстана. Кроме того, Ембердиев отметил высокий уровень дружеских отношений между двумя странами и выразил уверенность, что в будущем это сотрудничество выйдет на новый уровень.

В свою очередь, Шадмон подтвердил готовность всячески оказывать поддержку в укреплении региональных связей и развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и других отраслях.