Опоздавшие на рейс пассажиры Fly Arystan устроили погром в аэропорту Алматы: видео

Кадр из видео

На кадрах видно, как многочисленные пассажиры окружили стойку регистрации. Некоторые начали кричать и крушить технику.

"19 августа в аэропорту Алматы произошел инцидент с пассажирами авиакомпании Fly Arystan. Из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании. Авиакомпания признала свою ошибку и компенсировала ущерб. Однако это не успокоило пассажиров, которые были особенно настроены попасть на данный рейс", - говорится в описании к видео.

Видео прокомментировали в авиакомпании.

"Конфликт с пассажирами на видео разрешен, и они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Fly Arystan.

Ранее сообщалось, что пассажиры не смогли вылететь из Алматы в Астану из-за проблем с расписанием FlyArystan. Они получили SMS-оповещение о переносе рейса с 09:05 утра на 10:50. Однако позже им снова пришло сообщение, что рейс вылетит в 09:25. Это сообщение вызвало значительное недовольство, так как оно было отправлено всего за 40 минут до нового времени вылета. В результате многие пассажиры не успели на посадку.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что произошел сбой в системе, который вызвал путаницу с уведомлениями о времени вылета. Пассажирам, которые опоздали на данный рейс, предложили возврат средств или перебронирование на следующие рейсы. В качестве компенсации опоздавшим пассажирам также будут предоставлены ваучеры на билеты авиакомпании на сумму 50 тысяч тенге.