Казахстанец при поездке за границу узнал неприятные новости о своем новом авто

Житель СКО приобрел подержанный автомобиль Toyota Camry. Когда он захотел выехать за границу, то узнал, что идентификационный номер машины изменен, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области у казахстанца выявили автомашину с поддельным VIN-кодом.

"Житель Северо-Казахстанской области приобрел автомашину и при поездке в соседнее государство узнал, что она числится в угоне в Российской Федерации", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Мужчина обратился с заявлением в управление полиции Кокшетау.

"Он сообщил о том, что 20 июля этого года житель Щучинска продал ему автомобиль марки Toyota Camry, идентификационный номер которого был изменен", - пояснили в ведомстве.

Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.386 УК РК "Подделка идентификационного номера транспортного средства".

Отметим, что по ч.1 ст.386 УК РК подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.