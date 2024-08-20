Упоминание «Елбасы» в школьных учебниках удивило казахстанцев

В Казахстане родители удивились тому, что после утраты силы закона «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы» в школьных учебниках остается упоминание о нем, передает « Голос народа ».

Фото: Telegram / ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ

«Закон «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы» утратил силу Конституционным законом РК от 13 февраля 2023 года, «Елбасы» в школьных учебниках он до сих пор присутствует. Об этом сообщают удивленные родители», ‒ говорится в публикации Telegram-канала Письма президенту.

Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий 19 марта 2019 года.

В январе 2023 года в Казахстане отменили закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Исключены положения, определяющие статус Елбасы и его полномочия, возможность их регламентации конституционным законом, пожизненное членство в Конституционном совете.