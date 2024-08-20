Казахстан или Узбекистан: WBC вынес вердикт, кто круче в боксе

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По информации sportarena.kz, Всемирный боксерский совет (WBC) составил собственный рейтинг из ТОП-бойцов в каждом весе.

По мнению совета, только один казахстанский боксер в среднем весе Мейирим Нурсултанов входит в ТОП-15 в своей категории, занимая второе место.

У узбекистанских боксеров дела обстоят лучше: сразу шестеро бойцов включены в число 15 сильнейших.

Это: Исраил Мадримов (3-е место), Муроджон Ахмадалиев и Хасанбой Дусматов (4-е в своих категориях), Баходир Джалолов (6-е место), Шахрам Гиясов (7-е место), Бектемир Меликузиев (13-е).

При этом стоит учитывать, что проигрывая количественно, казахстанский бокс побеждает в качестве: у Мейирима самая высокая позиция в рейтингах из всех бойцов из Центральной Азии по версии WBC.