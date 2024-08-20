"Это мои дети, честное слово": новые подробности о семье, найденной в лесу

История с многодетной семьей иностранцев, найденной в мае этого года в лесу Павлодарской области, близится к завершению, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Мать семейства доказала в суде, что все шестеро малолетних детей, с которыми ее обнаружили спящей на земле, являются родными. Женщина сделала ДНК-тест на материнство. Все исследования она оплатила за свой счет. Помогли родители главы семейства.

"Результаты ДНК-теста подтвердили, что она является матерью детей. Иск об установлении юридического факта рождения суд удовлетворил. Теперь ждем вступления решения в законную силу, после выпишем свидетельства о рождении на четверых детей и отправим семью в Россию", - рассказали корреспонденту Tengrinews.kz в кризисном центре для женщин и детей Павлодара.

Здесь добавили, что акимат города готов был оплатить процедуры по установлению факта материнства, но женщина отказалась. Сейчас она вместе с детьми и гражданским мужем продолжает арендовать частный дом и, по заверениям местных властей, никакой помощи не просит.

Ранее 36-летнего отца семейства суд наказал за нарушение миграционного законодательства на 25 МРП, сократив сумму штрафа до 64 610 тенге. Сообщалось, что россиянин должен был покинуть Казахстан еще в сентябре 2016 года, но вместо этого продолжал нелегально жить в Павлодаре с подругой-иностранкой, где у пары родились шесть детей: двое в местном роддоме, а остальные - на дому. Роды у жены мужчина принимал сам.

Напомним, многодетную семью иностранцев нашли спящими в лесу вблизи села Кеменгер Павлодарской области в мае этого года. Мать с детьми госпитализировали для наблюдения и ухода. После выписки отец семейства арендовал для них частный дом. Месяц спустя мужчина рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что оказался с семьей за городом в поисках дешевого съемного жилья, а в лесу лишь сделал привал. Свои действия россиянин назвал необдуманным поступком.

Сообщалось, что пара не состоит в официальном браке, а у детей нет свидетельств о рождении. Позже в акимате Павлодара информировали, что выдали документы на двух старших малышей.

Ранее мужчина заявлял, что сам способен прокормить семью и не нуждается в помощи. С его слов, он зарабатывает, ремонтируя на дому мелкую бытовую технику и сотовые телефоны, а его жена занимается выпечкой. Отец также сообщал, что один из шестерых детей - 7-летний сын - страдает задержкой психического развития, а у 6-летней дочери аутизм.