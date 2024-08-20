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20.08.2024, 09:09

Где работодатели готовы платить миллионы в Казахстане

Новости Казахстана 0 244

В некоторых секторах экономики Казахстана, например, в строительстве или в сфере продаж, работодатели готовы платить своим сотрудникам более миллиона тенге в месяц. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: freepik.com
Иллюстративное фото: freepik.com
Средняя номинальная зарплата в Казахстане впервые превысила 400 тыс. тенге. Естественно, такие зарплаты получают далеко не все – у многих работников суммы гораздо скромнее. Однако есть сферы, где работодатели готовы платить своим сотрудникам более миллиона тенге.

Так, согласно данным онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, самыми активными в публикации вакансий с зарплатой от 1 миллиона тенге на рынке труда Казахстана являются строительные компании, а также те, что занимаются недвижимостью, эксплуатацией и проектированием. На них приходится 18,21% "должностей миллионеров".

Следом за строителями идут компании в сфере информационных технологий, системной интеграции и интернета, а также фирмы, предоставляющие услуги для бизнеса – на них пришлось 9,48% и 8,17% высокооплачиваемых вакансий.

Кому готовы платить миллионы

Естественно, не всем работникам в этих сферах готовы платить миллионы. Чаще всего такие оклады можно наблюдать в вакансиях, где ищут менеджеров по продажам или по работе с клиентами (27,27%).

Но часто в таких вакансиях работодатель указывает максимально возможную зарплату или ее диапазон – все зависит от того, выполняет или перевыполняет работник свой план. Фактическая заработная плата может быть ниже.

Так, например, в Астане ищут аккаунт-менеджера Amazon. Его зарплата в вакансии варьируется от 100 тыс. до 10 млн тенге. Похожий разброс можно увидеть в павлодарской вакансии специалиста по продаже нефтепродуктов – от 103,5 тыс. до 10 млн тенге. А в Алматы одна из компаний ищет директора по операционному маркетингу крупной торговой компании и обещает платить ему от 15 тыс. до 35 тыс. долларов "на руки".

Однако миллионерами могут стать не только специалисты по продажам. Например, в Астане ищут врача-стоматолога на должность с зарплатой до 5 млн тенге. Правда, нижнего порога по зарплате не указывается.

Также часто миллионы обещают программистам, разработчикам (5,01%), врачам (5,0%), агентам по недвижимости (4,40%) и руководителям отделов продаж (6,31%).

В целом же обычно работодатели предлагают значительно более скромные зарплаты. Например, ранее стало известно, что медианный оклад, на который могут рассчитывать руководители высшего или среднего звена, составляет около 500 тыс. тенге, а у работников розничной торговли этот показатель более чем в два раза меньше – 215,2 тыс. тенге.

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