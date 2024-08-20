Казахстанцы, украинцы и россияне подозреваются в создании "золотой" ОПГ

В Казахстане завершено уголовное дело об организованной преступной группе, в которой состояли граждане трех стран, передает Tengrinews.kz .

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"Завершено уголовное дело в отношении 12 лиц - граждан Казахстана, Украины и России, подозреваемых в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области", - сообщила Главная транспортная прокуратура.

По информации надзорного органа, общий ущерб превысил 250 миллионов тенге.

По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на геологическое изучение недр.

Дело направлено в суд.

Напомним, в 2023 году Главная транспортная прокуратура сообщила о задержании членов ОПГ, которые на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана.

Отмечалось, что участники преступной группы организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты, расположенной в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом.

Во время обысков были изъяты оборудования для переработки руды, золотые слитки, свыше 15 килограмм ювелирных изделий, бирки и сертификаты, 19 тонн руды, полтора килограмма ртути, более 20 килограмм взрывчатых веществ.