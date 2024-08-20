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20.08.2024, 10:47

Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности

Новости Казахстана 0 243

Министр внутренних дел приказом от 1 августа 2024 года внес изменения в правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства, сообщает Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz
Фото: gov4c.kz

Поправками предусмотрено:

По желанию физического лица документы, удостоверяющие личность, выдаются в ускоренном порядке со дня оформления:

  • паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте – до одного рабочего дня, в областных центрах – до трех рабочих дней;
  • паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте – до трех рабочих дней, в областных центрах – до пяти рабочих дней, в районах и городах областей – до семи рабочих дней;
  • вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте, областных центрах, районах и городах областей – до семи рабочих дней.

Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции, в соответствии с прейскурантом цен. Напомним, стоимость оформления документов третьей категории срочности (до семи дней) составляет 605,31 тенге без НДС.

При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.

При оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством РП ДРН информация об оплате за ускоренное изготовление документов, удостоверяющих личность, из банковских учреждений в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения уполномоченного государственного органа поступает в автоматизированном режиме. При оформлении на бланке формуляра документ об оплате за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, представляется физическим лицом в уполномоченный государственный орган.

Для изготовления документа, удостоверяющего личность, сотрудником уполномоченного органа заполняется формуляр. Форма и порядок оформления, заполнения, учета, хранения, передачи, расходования, уничтожения формуляра определяются МВД РК.

Для оформления проездного документа иностранцами и лицами без гражданства лично (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, – их законные представители (родители, опекуны, попечители) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) в уполномоченный государственный орган представляются один из следующих документов:

 
  • свидетельство о рождении (при получении проездного документа беженцами, не достигшими 16 лет);
  • удостоверение лица без гражданства;
  • заграничный паспорт;
  • удостоверение беженца со сроком действия статуса беженца не менее трех месяцев на день подачи заявки.

Ранее также допускалось предоставить актовую запись о рождении (при документировании реадмиссируемых лиц).

Также исключена норма, согласно которой иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим реадмиссии или выдворению с территории РК, в случае утраты в период пребывания в РК заграничного паспорта или истечения срока действия заграничного паспорта для выезда из РК выдавали проездной документ.

Поправками уточняется, что срок действия проездного документа не должен превышать срока действия удостоверения беженца.

Документы, удостоверяющие личность, являются недействительными и подлежат сдаче и замене кроме случаев, предусмотренных законом "О чрезвычайном положении".

В соответствии с чем в правила внесено дополнение, согласно которому документы, удостоверяющие личность, считаются действительными в течение периода действия чрезвычайного положения, а также в течение тридцати календарных дней после его завершения независимо от сроков их действия, изменения статуса владельца и иных существенных обстоятельств в случаях, если в местностях, где введено чрезвычайное положение, невозможно осуществить их продление или замену в установленном законодательством РК порядке.

Однако данная норма не распространяется на документы, удостоверяющие личность, действие которых истекло до введения в действие режима чрезвычайного положения.

Приказ вводится в действие с 30 августа 2024 года.

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