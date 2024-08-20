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20.08.2024, 11:30

Пять регионов Казахстана не готовы к отопительному сезону даже на 50%

Новости Казахстана 0 288

В пяти регионах страны ремонт теплосетей выполнен менее чем на 50%. Об этом рассказал министр промышленности Канат Шарлапаев на заседании правительства по подготовке к отопительному сезону, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

Министр сообщил, что к сегодняшнему дню, 20 августа, отремонтировано только 65% теплосетей по стране. При этом, заявил министр, в пяти регионах, включая город Шымкент, теплосети отремонтированы менее чем на половину.

«По 5 регионам ремонт сетей выполнен менее чем на 50% от плана, в том числе в городе Шымкент — 31%, Мангистауской — 41%, Атырауской, Костанайской областях и области Абай — по 49%», — сообщил Шарлапаев.

Помимо этого, министр рассказал, что в стране отремонтировано 59% водоснабжения. Он отметил, что наименее удовлетворительные показатели по ремонту — в Алматы и области Абай.

Премьер-министр Олжас Бектенов на это ответил, что у регионов «неправильное планирование работ», и что его можно было бы исключить. Премьер подчеркнул, что из года в год по срокам ремонта отстают одни и те же регионы: Карагандинская область и город Темиртау, а также город Шахтинск и Мангистауская область. 

«До начала отопительного сезона остался практически месяц. Заверения многих руководителей не убеждают меня в высокой результативности работ. Привычка оставлять большие объемы на последние дни говорит о том, что идет неправильное планирование работ», — возмутился Бектенов.

Премьер-министр поручил Минпрому РК и акиматам вовремя завершить ремонт на теплоисточниках и сетях отопления. До 1 сентября акиматы и министерство должны подготовить к сезону школы, больницы и прочие учреждения. Ответственным за подготовку к отопительному сезону Бектенов назначил первого вице-премьера Романа Скляра, сказав создать под его руководством оперативный штаб. 

Шарлапаев пообещал, что теплосети по стране отремонтируют к началу сезона отопления. Обычно он начинается ближе к концу сентября. 

В июне Бектенов уже гово«Имеются риски подготовки объектов теплоснабжения». Бектенов оценил готовность ТЭЦ к орил о том, что многие регионы рискуют не успеть закончить ремонт теплосетей к началу сезона. Так, к 25 июня на Риддерской и Экибастузской ТЭЦ еще не начали плановый ремонт. А работы на ТЭЦ-2 в Темиртау, которая сейчас не успевает заменить сети, переносились на два месяца — с июня на август.

Ранее «Курсив» рассказывал о нескольких авариях на ТЭЦ страны. Например, сотрудница ТЭЦ-3 в Астане сильно обожглась серной кислотой из-за того, что руководство «не доводило ремонт труб до конца». Ей сделали операцию по пересадке кожи.  

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