Не более 50 километров для таксистов: министр сделал новое заявление

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На брифинге в правительстве Карабаева спросили, проводятся ли в этой связи общественные слушания и какие еще предложения поступали в министерство. Чиновник ответил, что на сегодняшний день вопрос об ограничениях для таксистов снят с повестки.

"О запрете 50 километров и более, 100, 150 километров - это не являлось предложением или проводимой поправкой со стороны министерства. Это чтобы у общества было четкое понимание. Неважно, какое ограничение, конкретно такое изменение не предполагалось, и тем более проведение по нему общественных слушаний. Это было одно из предложений членов рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов", - пояснил Марат Карабаев.

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день "такая поправка не готовится и не обсуждается".