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20.08.2024, 12:42

Новое ограничение для такси введут в Казахстане

Новости Казахстана 0 407

В Казахстане введут новые ограничения для водителей такси. На этот раз речь идет о владельцах праворульных автомобилей, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как заявил министр транспорта Марат Карабаев, недавно ведомство подписало меморандум с агрегатором InDriver.

"Меморандум предусматривает отказ от регистрации в InDriver праворульных машин. То есть праворульные машины - им законом запрещено осуществлять деятельность в такси, поэтому и InDriver, и Яндекс не будут их у себя в приложениях регистрировать", - рассказал Карабаев на брифинге в правительстве.

До 1 января следующего года Яндекс и InDriver проведут инвентаризацию, выявят праворульные машины и ограничат им доступ к работе такси. Такие же ограничения коснутся праворульных авто, которые переоборудовали в леворульные.

"Есть праворульные машины, которые переделаны на леворульные. Они несут опасность для здоровья наших граждан, для безопасности передвижения транспортных средств, поэтому у праворульных машин 13-значный VIN-код, у леворульных - 17-значный VIN-код. С 1 января переделанные машины тоже будут отключать", - добавил министр.

Министерство внутренних дел будет предоставлять список нарушителей, которые также будут отключены от систем агрегаторов: как машина, так и ее владелец.

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