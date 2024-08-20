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20.08.2024, 13:53

Руководителей авиакомпаний в Казахстане будут штрафовать за задержки рейсов

Новости Казахстана 0 249

Министр транспорта Марат Карабаев 20 августа 2024 года на брифинге в правительстве озвучил, что в Казахстане усилят ответственность за задержки авиарейсов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Он заявил, что если рейс задерживается по вине авиакомпании, то они должны либо возместить стоимость билетов, либо оформить пассажиров на следующий рейс. Также министерство планирует внедрить различные меры, чтобы минимизировать задержки рейсов.

"Первое – ответственность аэропортов непосредственно. Сейчас законом это не предусмотрено. Второе – ответственность первых руководителей, авиакомпаний и аэропортов. Если сейчас за опоздание штрафы налагаются на авиакомпании, то по новому механизму штраф будет налагаться и на их первых руководителей", – рассказал Марат Карабаев.

С его слов, основные факторы задержки рейсов связаны с проводимыми строительно-монтажными работами в шести аэропортах страны, погодными условиями и человеческим фактором, а также ростом пассажиропотока, который повлиял на увеличение количества используемых воздушных судов.

"Летний период всегда пиковый. Плюс мы проводим строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Полагаю, что к середине сентября ситуация выровняется, в том числе как с точки зрения падения спроса, так и с точки зрения завершения строительно-монтажных работ", – сказал министр.
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