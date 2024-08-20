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20.08.2024, 14:43

Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж

Новости Казахстана 0 435

В Казахстане планируют построить новый крупный НПЗ, а также начать экспорт ГСМ на рынки Азии. Но для этого необходимы миллиарды долларов. LS выяснил планы правительства.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Как сообщили в министерстве энергетики в ответ на официальный запрос LS, в стране был разработан проект Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2024-2050 годы.

Документом предусматривается реализация ряда мер, которые позволят удовлетворить спрос со стороны растущего населения (прогнозируется 27,7 млн человек к 2050 году).

В том числе будут расширены и построены новые обрабатывающие мощности. Например, в 2030-2040 годы нужно ввести новый крупнотоннажный НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в год. С учетом расширения трех крупных заводов в период с 2024 по 2032 год переработка должна вырасти с 18 млн до 37 млн тонн.

В 2040-2050 годы будет улучшено качество нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5-К10 в рамках планов по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

В результате планируется экспорт ГСМ на рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии с населением до 430 млн человек.

"Предполагается, что в конечном итоге улучшится соотношение между объемами нефтедобычи и нефтепереработки с 5:1 до 3,9:1 и в дальнейшем до 2,8:1 по мере ввода новых мощностей", – пояснили в Минэнерго.

По предварительной оценке ведомства, объем инвестиций на расширение действующих и строительство новых НПЗ равен $15-19 млрд. Но данный показатель будет уточняться по мере развития проектов в рамках финансово-хозяйственной деятельности компаний.

Ранее LS уже сообщал, что в Казахстане рассматривают возможность строительства новых нефтепровода и НПЗ.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
20.08.2024, 10:30
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