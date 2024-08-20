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20.08.2024, 15:13

Дочь умершего пациента получила 5 миллионов моральной компенсации

Новости Казахстана 0 318

Врачи не могли поставить диагноз пациенту и отказывали ему в госпитализации. Им пришлось ответить за это в суде, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Верховный суд сообщил, чем завершилось дело о некачественном оказании медицинской помощи в Павлодаре.

"16 февраля 2023-го скорая помощь доставила 56-летнего мужчину в горбольницу № 3 Павлодара, но в госпитализации ему было отказано. С 17 февраля по 4 марта он неоднократно обращался в медучреждения Павлодара – Almaz Medical Group, облбольницу, поликлинику и горбольницу № 1. Диагностировали сначала бронхит, потом острый панкреатит, камни желчного протока с холециститом. Медуслуги, оказанные медучреждениями, результатов не дали, и 12 марта пациент скончался", - говорится в сообщении.

Органы досудебного расследования дело о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медработниками прекратили. Они посчитали, что в этом деле нет события и деяния правонарушения.

Но дочь умершего не желала сдаваться. Она обратилась в Павлодарский горсуд с иском о взыскании с лечебных учреждений города 10 миллионов тенге компенсации морального вреда из-за некачественной медпомощи. Она настаивала на том, что некачественно оказанная помощь привела к смерти ее отца, что причинило ей страдания.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

А апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи: не проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, не было и надлежащего ухода. Это причинило существенные страдания самому пациенту и родственникам, потому является основанием для компенсации морального вреда.

Иск дочери пациента удовлетворен частично - с медицинских учреждений взыскали не 10 миллионов, а 5 миллионов тенге.

Постановление апелляции вступило в законную силу.

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