Утверждены правила получения согласия супруга на получение кредита

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, передает Tengrinews.kz .

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Эти правила принимаются в рамках реализации закона о защите прав заемщиков и минимизации рисков при кредитовании, который Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 19 июня.

"Постановлением утвержден минимальный размер банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги), в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году)", - сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Перед подписанием договора банковского займа или микрокредита, банк или микрофинансовая организация (МФО) должны будут проверять через систему Минюста, состоит ли клиент в зарегистрированном браке.

Если окажется, что клиент состоит в браке, а сумма кредита, который он хочет получить, превышает 1000 МРП, его супруг или супруга должны будут дать согласие.

Согласие оформляется в произвольной письменной форме на бумажном носителе в отделениях банка или филиале МФО, либо в электронной форме.

Если супруг (супруга) клиента обслуживается в этом же банке, то согласие можно будет оформить через мобильное приложение банка. Если же нет, то можно будет воспользоваться веб-порталом электронного правительства.

"Поправка направлена на предотвращение несогласованного получения кредита одним из супругов, что в дальнейшем может негативно отразиться на общем бюджете семьи", - напомнили в агентстве.

Если банк обязан был получить от клиента согласие супруга (супруги), но не сделал этого, он должен будет списать кредит.

Норма вводится в действие с 1 сентября текущего года.