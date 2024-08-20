Для полноценного функционирования АЭС требуется 400 сотрудников с высшим образованием в области атомной энергетики

«Необходимые специалисты в области атомной энергетики будут подготовлены в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы, Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилёва в Астане и в двух университетах в Усть-Каменогорске. В настоящее время 1649 студентов прошли обучение по направлениям “Ядерная физика”, “Материалы для ядерной энергетики” и “Ядерная физика и атомная энергетика”.

Студенты, обучающиеся по данным специальностям, могут выбрать для прохождения базовой практики Институт ядерной физики и Национальный центр ядра. Наш институт сотрудничает с более чем 30 международными научными центрами и учебными заведениями», — сказал Саябек Сахиев.