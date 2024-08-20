Полиция задержала еще одного опоздавшего на рейс пассажира Fly Arystan

Задержан второй зачинщик потасовки в аэропорту Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Им оказался 55-летний мужчина, который вместе с другими пассажирами опоздал на свой рейс из-за ошибки в системе оповещения авиакомпании Fly Arystan. Возмущенные тем, что их не пустили на посадку, пассажиры устроили скандал в аэропорту: кричали на сотрудников и повредили технику.

"В настоящее время по инциденту, который имел место 19 августа текущего года в Международном аэропорту города Алматы, сотрудниками транспортной полиции установлен и задержан второй участник потасовки – 55-летний мужчина, в отношении которого также возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества", – сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Ранее транспортные полицейские составили протокол о правонарушении на другую пассажирку – 31-летнюю женщину, которая "вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании, повредила монитор на стойке регистрации, тем самым нарушила общественный порядок". В отношении этой гражданки транспортными полицейскими также было возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества.

Собранный материал будет направлен суд.

Ранее сообщалось, что пассажиры не смогли вылететь из Алматы в Астану из-за проблем с расписанием Fly Arystan. Они получили SMS-оповещение о переносе рейса с 9:05 утра на 10:50. Однако позже им снова пришло сообщение, что рейс вылетит в 9:25. Это сообщение вызвало значительное недовольство, так как оно было отправлено всего за 40 минут до нового времени вылета. В результате многие пассажиры не успели на посадку.

В пресс-службе авиакомпании признали, что произошел сбой в системе, который вызвал путаницу с уведомлениями о времени вылета. Пассажирам, которые опоздали на данный рейс, предложили возврат средств или перебронирование на следующие рейсы. В качестве компенсации опоздавшим пассажирам также будут предоставлены ваучеры на билеты авиакомпании на сумму 50 тысяч тенге.