Мощь казахстанца: в США назвали идеального боксера

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе боксер Джесси Родригес (20-0, 13 КО) из США собрал "идеального боксера", передает Tengri Sport .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По мнению именитого американца, у идеального боксера должны быть черты Василия Ломаченко, Заба Джуда, Теренса Кроуфорда и казахстанца Геннадия Головкина.

"Скорость - Заб Джуда. Мощь - Геннадий Головкин. Футворк - Василий Ломаченко. Бойцовский IQ - Теренс Кроуфорд. Крепость бороды - Головкин", - заявил Родригес.

Отметим, что Геннадий Головкин не объявлял о завершении боксерской карьеры. Ранее в СМИ появились сообщения, что казахстанец может вернуться на ринг в поединке против легендарного американца Теренса Кроуфорда.