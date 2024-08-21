Трехлетний ребенок проглотил 10 магнитов и умер в Костанае

Мальчик из Рудного проглотил 10 магнитов, его доставили в Костанайскую областную детскую больницу, где он позже скончался, передает Tengrinews.kz со ссылкой на " Алау ".

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Издание приводит в материале информацию руководителя хирургической службы этого медицинского учреждения Игоря Белобржицкого.

По словам врача, трехлетнего ребенка привезли к ним 7 июля, его направили из Рудного с диагнозом "инородное тело". С собой у мамы был рентгеновский снимок, на котором были видны 10 круглых магнитов, сцепленных между собой. Мальчика сразу же госпитализировали.

"Стали проводить ФГДС желудка. Увидел, что магнитики в желудке. Их нужно доставать оттуда под наркозом. Дали наркоз. Вытащили шесть магнитов. В операционной с помощью лапароскопии была осмотрена брюшная полость. Там было все спокойно. Повторно сделали ФГДС и убрали седьмой магнитик", - рассказал Белобржицкий.

Он пояснил, что остальных трех магнитов в желудке не было, они ушли в кишечник. Из кишечника убрать их можно только сделав операцию.

"Обычно все инородные тела, булавки, гвозди, болты - они естественным путем выходят. В 95% таких случаев инородные тела проходят через кишечник и выходят вместе с калом. И здесь, когда сделали рентген, магниты были в кишечнике. Обычная тактика - ждать, когда магниты выйдут естественным путем. Ребенок был в отделении, наблюдался. Ставили системы, стимулировали, чтобы кишечник двигался, и, чтобы он выталкивал эти магниты. Но магниты на рентгенах стояли на месте", - отметил глава хирургической службы.

Врачи объяснили маме, что нужна операция.

"С 9 на 10 число было все хорошо, ребенок прыгал, играл, чувствовал себя хорошо. Утром 10 июля мы пошли на операцию. Эти магниты привели к тому, что в кишечнике образовалась перфорация и перитонит. Но у нас бывали перитониты хуже, мы делали операции и успешно. Во время операции мы убрали все магниты. После операции у ребенка остановилось сердце на фоне шока", - рассказал Белобржицкий.

Мальчика перевели в реанимацию, в течение часа проводили реанимационные мероприятия.

"Сердце завели. Потом была повторная остановка и 10 числа днем он умер. Подтвердился шок, он умер не от магнитиков, не от перитонита, экспертиза подтвердила, что это шок. Шоки - это серьезно, они бывают неуправляемы. Это трагедия, мы сами переживаем", - сказал врач.

Ребенок, заверил он, получил все диагностические мероприятия, имеющиеся в распоряжении Костанайской областной детской больницы - это ФГДС, лапароскопия, компьютерная томография брюшной полости. Ему сделали рентгеновские снимки, все необходимые анализы.

Издания сообщило, что родители обратились в полицию, врачи уже дали объяснения.