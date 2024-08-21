В Казахстане для абитуриентов дополнительно выделят 10 тысяч грантов

В Казахстане дополнительно выделят 10 тысяч грантов. На них смогут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из регионов, пострадавших от паводков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24KZ .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее абитуриенты пожаловались в соцсетях, что получили высокие баллы на ЕНТ, но остались без заветного гранта. Все из-за квоты для абитуриентов из регионов, пострадавших от паводков, хотя их результаты были ниже.

"Отдельно от нас в зоне чрезвычайной ситуации должен был быть разыгран грант. Это заслуга каждого ребенка. Это должно быть оправданно. В следующем году тоже очень много абитуриентов. Поэтому хотелось бы, чтобы было выделено больше грантов на такие специальности, как журналистика, менеджмент, английский язык, всемирная история", - говорит абитуриент Назерке Калжигит. "Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы помогли детям из регионов ЧС, с другой - ущемили права других ребят. Сейчас они собираются подавать в суд. Это их право. Другой вопрос, что такие судебные процессы затянутся. Какой из этого будет результат, тоже не совсем понятно. Даже если они выиграют суд и министерство должно будет компенсировать им эти гранты, то, вероятно, они будут из бюджета следующего года. Виновато профильное ведомство. Нужно было более четко и прозрачно организовать", - заявил депутат Мажилиса Ислам Сункар.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что львиную долю грантов получили абитуриенты, выбравшие приоритетные для государства специальности.

"С этого года вследствие тех больших проблем, которые у нас сложились в сфере теплоэнергетики, водного, лесного хозяйства, выделяется дополнительно больше грантов на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство. Весь список ребят с высокими баллами мы передали нашим ректорам. Это сильные и талантливые ребята. Они потратили много времени и труда. Точечно наши ребята будут разбирать их к себе, давать им возможность обучаться в наших университетах. Порядка 10 тысяч грантов дополнительно выделяется", - сказал он.

Для разъяснения в министерстве запустили специальный кол-центр. Там можно получить всю необходимую информацию о дополнительных образовательных грантах. Из 10 тысяч три тысячи выделят ведущие университеты страны, еще около двух тысяч - работодатели и фонд "Казахстан халкына", остальные - акиматы регионов.

Но даже это не успокаивает больше 200 казахстанских абитуриентов, которые не смогли получить гранты. Они намерены искать справедливости в суде.