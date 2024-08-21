Известного казахстанского боксера обвинили в изнасиловании

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В соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы с заявлением об изнасиловании. Заявление она якобы составила на известного казахстанского боксера чемпиона мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова.

В полиции Алматы сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

"В связи с поступившим заявлением управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, что Тураров выступает на профессиональном ринге с 2009 года. Провел 28 боев без поражений, из которых в 20 победил нокаутом. В 2023 году в Алматы завоевал титул чемпиона мира по боксу по версии IBO в бою с мескиканцем Алехандро Менесесом. Женат, имеет детей.