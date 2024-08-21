Незаконно уволенные железнодорожники получат по 900 тысяч тенге

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Девять жителей Актобе подали в суд на своего работодателя после незаконного, как они считали, увольнения, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Эти люди были приняты на работу в "КТЖ - грузовые перевозки" дублерами помощника машиниста тепловоза. Однако спустя полтора месяца компания расторгла с ними трудовые договоры, обосновав это несоответствием работников занимаемой должности.

"Основанием к прекращению трудовых договоров послужил протокол совещания, которым установлено: несоответствие состава конкурсной комиссии отбора кадров; ненадлежащее оформление трудовых договоров в части невключения испытательного срока; непроведение кадровой службой проверки документов путем направления запросов и получения подтверждений из учебных заведений и другие процедурные нарушения", - говорится в сообщении.

Городской суд Актобе установил, что истцы при устройстве на работу правильно подали все необходимые документы через специальный сайт.

Суд пришел к выводу, что оснований для увольнения не было. А то, что конкурсная комиссия не соответствовала правилам или трудовые договоры были оформлены некорректно, это, скорее, свидетельствует о халатности руководства ТОО.

"Кроме того, возбужденное уголовное дело в отношении председателя комиссии не связано с действиями истцов, которые не несут ответственности за ненадлежащее исполнение председателем комиссии должностных обязанностей", - отмечается в сообщении суда.

Суд восстановил в должностях уволенных работников. С работодателя в пользу каждого истца взыскано около 900 тысяч тенге зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.