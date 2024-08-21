Что изменится для малого и среднего бизнеса в Казахстане

В Казахстане отмечается рост в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz .

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По данным аналитиков, по итогам 2023 года доля МСП в ВВП достигла 36,5 процента, в то время как в 2018 году она составляла 28,4 процента.

По итогам первого квартала текущего года малые и средние предприятия выпустили продукции уже на 16,8 триллиона тенге — сразу на 22 процента больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, малое и среднее предпринимательство значительно влияет на рынок труда в Казахстане: на таких предприятиях заняты более чем 4,2 миллиона казахстанцев и прочих жителей республики, или 44,7 процента от общей численности экономически активного населения страны.

В целом субъекты МСП в Казахстане традиционно пользовались рядом мер государственной поддержки. К примеру, развитию предпринимательской деятельности в секторе способствовал мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, действовавший до января 2024 года.

Аналитики напомнили, что недавно в нашей стране пересмотрели меры поддержки бизнеса. Разработана и принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившая программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей".

Расширяется инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита более 1 миллиарда тенге.

Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки — синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 миллиардов тенге одновременно несколькими банками. Также значительно расширены условия предоставления облигационных займов.

В то же время будут и ограничения. Например, оказывать поддержку будут только эффективным проектам, а среди новых — преимущественно предприятиям в сфере обрабатывающей промышленности (около 50 процентов).

Для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с 5 до 3 лет. Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.