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21.08.2024, 10:21

Суд пересмотрел приговор Арыстанбеку Мухамедиулы

Новости Казахстана 0 258

Приговор в отношении бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы и других пересмотрен в апелляционном порядке. Оснований для отмены или изменения приговора не установлено, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Рассмотрение уголовного дела проведено 21 августа судебной коллегией по уголовным делам суда Астаны.

Приговор первой инстанции был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами.

"Судебная коллегия суда Астаны изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных.

Оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 29 февраля 2024 года осуждены:

Мухамедиулы А. за организацию и хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства, организацию злоупотребления полномочиями к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Нұразхан А. за участие в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Кошенов А. и Садвокасова А. за пособничество хищения чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права заниматься материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а также к Садвокасовой А. применена отсрочка исполнения приговора на 5 лет.

Сатубалдин А. и Кочетов Л. за хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

Жуаспаева Г. за злоупотребление полномочиями и использование заведомо подложного документа к 2 годам лишения свободы и на основании закона "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" освобождена от основного наказания, освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Иск Министерства культуры и спорта удовлетворен. С виновных и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 миллиарда тенге.

Судом первой инстанции установлено, что Мухамедиулы и другие организовали и участвовали в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты, в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями.

Мухамедиулы был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. С учетом прошлого наказания бывшего чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

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