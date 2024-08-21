Ставки по кредитам изменятся: в Казахстане установили предельный размер ГЭСВ

В частности, годовая эффективная ставка вознаграждения снижена:

по беззалоговым банковским займам – с 56% до 46%;

по залоговым банковским займам – с 40% до 35%;

по микрокредитам – с 56% до 46%.

По ипотечным жилищным займам предельный размер ГЭСВ установлен на уровне 25%.

Также законом отменен особый порядок регулирования микрокредитов на срок до 45 дней с суммой до 50 МРП (184 600 тенге), предусматривавший установление номинальной ставки микрокредита в пределах 1% в день, но не более 20% за 45 дней, что в годовом эффективном исчислении составляло 339% и выше.

В связи с этим по данным видам займов ужесточены ограничения по ставкам вознаграждения:

снижена дневная номинальная ставка – с 1% до 0,3%;

введена предельная ГЭСВ – не более 179%.

Кроме того, в качестве дополнительной меры предельная сумма таких микрокредитов уменьшена с 50 МРП (184 600 тенге) до 45 МРП (166 140 тенге).

В АРРФР считают, что эти нововведения позволят снизить предельные ставки по банковским займам и микрокредитам, а также будут способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения.

Напомним, еще в марте 2023 года АРРФР опубликовало проект постановления, согласно которому предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским беззалоговым займам планировалось снизить с 56% до 44%. Затем в октябре прошлого года депутаты предложили изменить предельное значение ГЭСВ по кредитам на личные цели до 42%.

Ранее глава финрегулятора Мадина Абылкасымова рассказала LS о том, что не все участники финрынка были довольны предлагаемыми изменениями по ГЭСВ.