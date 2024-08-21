Дыхание осени. Ожидается понижение температуры воздуха

По данным Казгидромета, активный циклон, смещаясь через север Казахстана, вызовет дожди, в отдельных районах сильные дожди, усиление ветра и, возможно, град.

"В тыл циклону уже 23 августа начнет смещаться антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами, он вызовет не только прекращение осадков, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах до +23...+28 °С", - говорится в сообщении.