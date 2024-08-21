"КазАвтоЖол" оштрафовали за плохое состояние дорог в ЗКО

Управление административной полиции ДП Западно-Казахстанской области провело комплексное обследование дорог международного и республиканского значения и выявило многочисленные недостатки. В связи с этим на региональный филиал АО "НК "КазАвтоЖол" был наложен штраф, передает Tengri Auto .

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В ходе проверок на дорогах на них были выявлены выбоины, ямы, просадки, колейность, отсутствие дорожной разметки и знаков и другие недостатки, прямо влияющие на безопасность дорожного движения.

Коллаж: ДП ЗКО

"В этой связи в адрес западно-казахстанского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" управлением административной полиции ДП ЗКО были направлены предписания на устранение недостатков с обозначением сроков исполнения. Однако проведенными контрольными обследованиями установлено, что недостатки не устранены, предписания не исполнены. В этой связи в отношении филиала АО "НК "КазАвтоЖол" было возбуждено административное производство по части 3 статьи 462 КоАП и в судебном порядке наложен штраф в размере 1 миллиона 292 тысяч тенге", - сообщает пресс-служба департамента полиции ЗКО.

В ведомстве сообщили, что по итогам семи месяцев текущего года подразделениями ДП ЗКО к административной ответственности было привлечено 160 должностных лиц за ненадлежащее содержание дорог, в их числе 70 первых руководителей.