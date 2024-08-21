Жанкош Тураров отреагировал на обвинения в изнасиловании

Ранее в СМИ появилась информация о том, что известного боксера обвинили в изнасиловании. Тураров считает обвинения ложными.

"Я отец трех дочерей. Если мне нужна была бы женщина, у меня есть возможность сделать это без насилия. Не понимаю откуда вышла эта ложная информация. Сейчас я узнаю всю информацию о том, кто распространяет эту ложь.

Ко мне поступило с утра миллион сообщений! Я сам в недоумении и заявляю, что данная информация является ложной. Клевета! Я намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации", - заявил Тураров в социальных сетях.