Головкин отстранил от должности генсека олимпийского комитета

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Как сообщили в НОК, полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

"Кроме того, на рассмотрение членов генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Жанар Утешевой из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия", - сообщает пресс-служба НОК.

Жанар Утешева занимала пост генерального секретаря с февраля 2024 года.