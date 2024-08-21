"Кредитный шоппинг" станет невозможен в Казахстане

Банки и микрофинансовые организации будут предоставлять данные о заявках на получение кредита в режиме реального времени, передает Tengrinews.kz .

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРФРР) приняло постановление, касающееся кредитных бюро и кредитных историй.

"Согласно постановлению, для недопущения закредитованности банки, микрофинансовые организации (МФО) обязаны предоставлять в кредитные бюро информацию о заявлениях клиентов на заключение договора займа в режиме реального времени. В сведениях будут указаны ИИН физического лица, сумма и цель банковского займа/микрокредита", - сообщило агентство.

Кроме того, кредитные бюро будут отражать в режиме реального времени в кредитном отчете клиента информацию об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Установление добровольного отказа на получение кредитов позволит оградить граждан от мошенников и минимизировать случаи оформления кредитов без ведома заемщика, а также защитить граждан от задолженности по фиктивным кредитам.

"Нововведения позволят кредиторам обладать информацией об одновременной подаче заявки от граждан в различные банки/МФО и позволит исключить так называемый "кредитный шоппинг", - пояснили в АРФРР.

"Кредитный шопинг" - ситуация, когда человек берет займы одновременно или с небольшим перерывом во времени в нескольких кредитных организациях. Такая ситуация становится возможной, поскольку кредитная история обновляется не сразу после того, как заёмщик взял новый кредит, а по истечении определенного времени. Таким образом кредитная нагрузка на одного человека может оказаться слишком большой.

Напомним, с февраля 2024 года законодательно введено право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов на портале электронного правительства. На сегодня 461 тысяча граждан оформили добровольный отказ от получения кредита.

А с 1 сентября будет действовать такая норма: если гражданин оформил добровольный отказ от кредитов и после этого банк или МФО на него кредит все же оформили, они будут обязаны списать такой заем.

С 20 августа 2024 года вводится запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента.

С этого же дня кредиторы обязаны приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам. При этом требования к клиенту должны быть прекращены на основании вступившего в законную силу решения суда, в котором будет установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.