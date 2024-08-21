Сколько премий положено в год работникам в Казахстане

По словам вице-министра, в рамках законодательства оплата труда делится на две части: постоянную и переменную. К переменной части относятся премии.

"В совокупности там есть соответствующая доля, которая рекомендуется для применения работодателем. Что касается переменной части, премии определяются непосредственно работодателем. Если у них система оплаты труда в рамках коллективного договора - то во взаимодействии с представителями работников. В данном случае трудовое законодательство не ограничивает максимальное назначение выплат, которые приурочены к праздничным датам, либо премии по результатам работы. Это все регламентируется в соответствии с системой оплаты труда непосредственно самим работодателем", - сказал Акмади Сарбасов на брифинге СЦК.