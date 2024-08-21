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21.08.2024, 13:18

"Депутата подозревают в педофилии": что известно

Новости Казахстана 0 382

Арестован подозреваемый по делу о педофилии в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее полицейские региона задержали 40-летнего жителя Аксуского района по подозрению в сексуальных действиях в отношении семилетнего мальчика. Дело взято на особый контроль департаментом полиции области Жетысу.

Сообщения в соцсетях утверждают, что мужчина якобы руководил ранее районным филиалом партии Аmanat, являлся депутатом районного маслихата. СМИ при этом упоминают имя депутата Сериккана Жакупова. По утверждению пресс-службы областного филиала партии, 1 августа этого года упоминаемый человек покинул ряды партии по собственному заявлению.

На сайте местного маслихата Сериккан Жакупов все еще указан депутатом районного маслихата VIII созыва. В графе дата рождения указан 1964 год (60 лет) при том, что в полиции сообщали о задержании 40-летнего подозреваемого. Не исключено, что дата его рождения на сайте указана неверно, потому что такая же дата указана у другого депутата, расположенного в списке по соседству.


Скриншот с сайта маслихата


Фото: gov.kz

Суд сообщил, что в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд не уточнил имени подозреваемого, однако указал, что его фамилия начинается на букву Ж.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ж. сроком на два месяца. Подозреваемому 40 лет. Постановление суда пока не вступило в законную силу", - сообщил пресс-секретарь суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

Члена партии подозревают в педофилии: полиция начала расследование

Ранее пресс-секретарь филиала партии области Жетысу Кымбат Сейдахмет сообщила, что распространяемая в соцсетях информация будет тщательно проверена с предоставлением соответствующего комментария.

"С начала августа 2024 года никто из действующих сотрудников филиалов партии по области Жетысу к административной ответственности не привлекался и не проходит подозреваемым по какому-либо уголовному делу. Касательно экс-руководителя аксуского районного филиала партии Аmanat области Жетысу, то он уволился на основе заявления по собственному желанию, поданного 1 августа текущего года", - сообщила ранее Кымбат Сейдахмет.

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