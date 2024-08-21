"Депутата подозревают в педофилии": что известно

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Ранее полицейские региона задержали 40-летнего жителя Аксуского района по подозрению в сексуальных действиях в отношении семилетнего мальчика. Дело взято на особый контроль департаментом полиции области Жетысу.

Сообщения в соцсетях утверждают, что мужчина якобы руководил ранее районным филиалом партии Аmanat, являлся депутатом районного маслихата. СМИ при этом упоминают имя депутата Сериккана Жакупова. По утверждению пресс-службы областного филиала партии, 1 августа этого года упоминаемый человек покинул ряды партии по собственному заявлению.

На сайте местного маслихата Сериккан Жакупов все еще указан депутатом районного маслихата VIII созыва. В графе дата рождения указан 1964 год (60 лет) при том, что в полиции сообщали о задержании 40-летнего подозреваемого. Не исключено, что дата его рождения на сайте указана неверно, потому что такая же дата указана у другого депутата, расположенного в списке по соседству.



Скриншот с сайта маслихата



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Суд сообщил, что в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд не уточнил имени подозреваемого, однако указал, что его фамилия начинается на букву Ж.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ж. сроком на два месяца. Подозреваемому 40 лет. Постановление суда пока не вступило в законную силу", - сообщил пресс-секретарь суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

Члена партии подозревают в педофилии: полиция начала расследование

Ранее пресс-секретарь филиала партии области Жетысу Кымбат Сейдахмет сообщила, что распространяемая в соцсетях информация будет тщательно проверена с предоставлением соответствующего комментария.