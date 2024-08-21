О зарплате в 85 тысяч тенге рассказали в Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов назвал среднюю зарплату казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Чиновник сослался на данные Бюро национальной статистики.
"На сегодня, по данным бюро, средняя зарплата равна 400-403 тысячам тенге. Мы проводим мониторинг", - рассказал Сарбасов на брифинге СЦК.
По словам вице-министра, 160 тысяч человек зарабатывают около 100 тысяч тенге.
"85 тысяч тенге – 170 тысяч человек. Это зависит от уровня образованности и качества работы", – добавил чиновник.
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