О зарплате в 85 тысяч тенге рассказали в Минтруда

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Чиновник сослался на данные Бюро национальной статистики.

"На сегодня, по данным бюро, средняя зарплата равна 400-403 тысячам тенге. Мы проводим мониторинг", - рассказал Сарбасов на брифинге СЦК.

По словам вице-министра, 160 тысяч человек зарабатывают около 100 тысяч тенге.